انت الان تتابع النور حلّ ثانيًا والنصر ثالثًا.. الاتحاد بطلًا لجولة جيزان الشاطئية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 31 يناير 2024, 2:16 مساءً

توّج عضوُ مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة رئيس لجنة الشواطئ محمد عبده الفقيه، الفرقَ الفائزة في ختام الجولة الأولى من بطولة الكرة الطائرة الشاطئية للأندية التي اختتمت في جيزان. وحصل "الاتحاد A" على المركز الأول، والنور على المركز الثاني، والنصر على المركز الثالث، و"الاتحاد B" على المركز الرابع. من جهته أكّد عضوُ مجلس إدارة الاتحاد محمد الفقيه عن سعادته الكبيرة على نجاح الجولة الأولى لبطولة الكرة الشاطئية، التي شهدت تنافسًا كبيرًا بين الفرق، في ظلّ وجود ملاعب على مستوى عال من الإمكانيات والجودة تساهم في استضافة بطولات دولية. وأتمّ الفقيه: "أتقدم بالشكر إلى جميع من ساهم في إنجاح هذه البطولة من إمارة جيزان ولجنة شتاء جيزان؛ على ما قدّموه من تعاون وتجهيزات واتحاد الطائرة على الدعم المادي والمعنوي، وكذلك فرع وزارة الرياضة في جيزان وجميع اللجان العاملة التي كان لها دور كبير في النجاح.

كانت هذه تفاصيل خبر النور حلّ ثانيًا والنصر ثالثًا.. الاتحاد بطلًا لجولة جيزان الشاطئية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.