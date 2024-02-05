شكرا لقرائتكم خبر عن فرضية لقياس جاهزية التعامل مع الحالات الطارئة خلال موسم العمرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة المكرمة ممثلة في إدارة الأزمات والكوارث الصحية بصحة مكة المكرمة، صباح الأحد، تجربة فرضية (بموقع إفتراضي)، عبارة عن حادث انهيار مبنى بأجياد بالقرب من مواقف الباصات بالمنطقة المركزية حيث كان المبنى مأهول بعدد 400 نزيل. استعدادات موسم العمرة وقال المتحدث الرسمي بصحة منطقة مكة المكرمة، حمد بن فيحان العتيبي، أن هذه الفرضية تأتي ضمن إستعدادات المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، ممثلة في إدارة الأزمات والكوارث الصحية، لموسم العمرة لعام ١٤٤٥هـ، بمشاركة مجمع الطوارئ بالمعيصم للطب الشرعي و الإدارة التنفيذية للأزمات والكوارث بالتجمع الصحي ومستشفيات التجمع (مستشفى النور التخصصي - مستشفى الملك فيصل)، ومن مبدأ تجويد العمل والاستعداد المبكر وتسخير كآفة الإمكانيات لخدمة قاصدي بيت الله الحرام ورفع الجاهزية للتعامل مع الكوارث والمخاطر.



وأوضح العتيبي، أنه تم إجلاء جميع الحالات، ونتج عن الحادث 120 إصابة تم التعامل مع جميع الحالات تمثلت في 30 إصابة تم نقلها الى مستشفى النور التخصصب، و25 إصابة تم نقلها إلى مستشفى الملك فيصل، و30 إصابة تم علاجها بالموقع، و36 حالة وفاة تم نقلها لمجمع الطواري بالمعيصم، مبيناُ أن الهدف من الفرضيات وهو قياس مدى جاھزیة العاملین في كیفیة التعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى تقییم نسبة الوعي والسلامة لدى العاملین وكفاءة نظام الإتصالات، في حالات الطوارئ وجاھزیة الأفراد والمعدات لمواجهة أي طارئ لا قدر الله.