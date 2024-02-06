جامعة الأميرة نورة وتقويم التعليم توقعان عقد تجديد الاعتماد المؤسسي

وقَّعت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد"، عقد تجديد الاعتماد المؤسسي، اليوم الثلاثاء، بحضور رئيسة الجامعة، الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، وذلك في مقر الجامعة.

ومثَّلت جامعة الأميرة نورة في توقيع العقد، وكيلة الجامعة للشؤون الأكاديمية، الدكتورة فرح بنت منصور العسكر. بينما مثَّل هيئة تقويم التعليم والتدريب، المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، الدكتور محمد بن صالح باشماخ.

ويُعد هذا التجديد الثاني للاعتماد المؤسسي، بما يعكس استمرارية الحراك التطويري لجامعة الأميرة نورة، والتأكيد على كفاءة برامجها الأكاديمية، ومواءمتها مع متطلبات التنمية والمعايير العالمية، إلى جانب تعزيز سمعتها المؤسسية محليًا ودوليًا.

ويدعم الاعتماد المؤسسي تحقيق الجامعة ومحافظتها على أعلى معايير الجودة في كافة عملياتها التعليمية، والبحثية، والمجتمعية، كما يعزز جهودها لمواصلة طريق الريادة العالمية، والتميُّز في بناء مجتمع المعرفة.

وكانت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن حصلت على الاعتماد المؤسسي الكامل في مايو 2018، والذي ينتهي في 30 أبريل2025، بما يعكس رؤية ورسالة وخطة الجامعة الاستراتيجية المعتمدة، والمرتبطة بالتوجهات الوطنية.