السعودية تُصدر بيانا بشأن حادثة إطلاق النار في إسطنبول

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة حادثة إطلاق النار التي وقعت في مدينة إسطنبول التركية، معربةً عن أسفها لوقوع مثل هذه الأعمال.

وأكدت الوزارة على موقف المملكة الثابت المناهض لكل أشكال العنف والإرهاب. وتقدمت الوزارة بصادق العزاء والمواساة لذوي الضحية وللحكومة والشعب التركي الشقيق، مع تمنياتها الصادقة بالشفاء العاجل للمصابين.