شكرا لمتابعة خبر عن قرار من مجلس الوزراء بشأن آلية تسديد أقساط الدعم السكني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدر مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، قرارا بالموافقة على تعديل قرار رقم (198) وتاريخ 22 / 4 / 1439هـ، الصادر بشأن آلية تسديد أقساط الدعم السكني عن الفئات التي ترعاها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك على النحو الوارد في القرار.

كما صدرت الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة والموارد الطبيعية في الجمهورية التركية، للتعاون في مجال التعدين.

يأتي ذلك بالإضافة إلى اعتماد مواقع خام رمل السيليكا “الرمل والصخر الأبيض” المحجوزة للأنشطة التعدينية في مناطق المملكة بحسب الخرائط المحدثة.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ ، رأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.