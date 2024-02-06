تراند اليوم : بعد إصابته بالسرطان.. تعرف على أسرار نظام الملك تشارلز الغذائي

صحيفة الخليج 365: كشفت صحيفة "إندبندنت"، أن الملك تشارلز ملك بريطانيا - المصاب بالسرطان حاليا- كان يحرص على اتباع نظام غذائي صارم، وروتين يومي قاس للتمارين الرياضية.

وجبتين في اليوم

وأوضحت أن الملك كان يلتزم بوجبتين فقط في اليوم، ولا يتناول وجبة الغداء، ويفضل الخبز محلي الصنع مع الدقيق الغني بالمغذيات من الأطعمة المفضلة لديه، بالإضافة إلى البيض والسلطات الجانبية مع كل وجبة.

الفطر البري

ويُعد الفطر البري والخوخ الذي يتم الحصول عليه من حدائقه في هايغروف، من بين العناصر المفضلة لديه لتناول الطعام، بالإضافة إلى سمك السلمون والجبن والبسكويت. بينما كان يمتنع عن اللحوم والأسماك في يومين من الأسبوع، ويتجنب منتجات الألبان، بالإضافة إلى ذلك في أحد تلك الأيام، حسب مقابلة مع "بي بي سي" عام 2021.

نظام رياضي

إلى جانب نظامه الغذائي الجدي، يلتزم الملك بروتين صارم من التمارين الرياضية، وكان يقوم بتمرين يستغرق 11 دقيقة: دقيقتين من تمارين التمدد، ودقيقة واحدة من تمارين الجلوس، ودقيقة واحدة من رفع الظهر والساق، ودقيقة واحدة من تمارين الضغط، و6 دقائق من الجري على الفور، مع القيام بـ10 قفزات نسر كل 75 خطوة، بالإضافة إلى المشي.

السرطان

يذكر أن قصر بكنغهام أعلن في بيان الاثنين أنه تم تشخيص إصابة الملك تشارلز بنوع من السرطان وإنه سيؤجل واجباته العامة في أثناء خضوعه للعلاج