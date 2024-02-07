السعودية | ملتقى “رواد الابتكار” يناقش الأفكار الإبداعية لطلاب وطالبات جامعة طيبة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

انطلقت بجامعة طيبة أمس، فعاليات ملتقى “رواد الابتكار” الذي يهدف إلى دعم ابتكارات طلاب وطالبات الجامعة، ومناقشة أفكارهم الإبداعية في مجال تحسين البيئة الجامعية ودعمها، بمشاركة عددٍ من الأكاديميين من منسوبي الجامعة.

وتشمل الفعالية التي تستمر لمدة أربعة أيام، ورشة عمل تناقش مراحل تأسيس المشروعات الريادية التقنية، كما تستعرض تجارب إبداعية إثرائية في مجالات تطوير البيئة الجامعية بالنواحي الأكاديمية والفنية، إضافة إلى مناقشة الأفكار والمقترحات الإبداعية للطلاب المشاركين، وإمكانية تنفيذها لتعزيز جودة الحياة الجامعية بما يخدم كافة أطراف العملية التعليمية.