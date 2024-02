شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ الأول عالميًا في قائمة الأكثر نفوذاً بعالم الملاكمة والان نبدء بالتفاصيل

أحدث التقنيات الإنتاجية

الدمام - شريف احمد - حقق المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GeA ) المركز الأول في قائمة أكثر 50 شخصية مؤثرة في عالم الملاكمة وفنون القتال المختلطة (MMA)، ضمن تصنيف صحيفة اندبندت البريطانية.وجاء التصنيف إثر استضافة المملكة ممثلة بـ"موسم الرياض" للعديد من البطولات العالمية في مجال الملاكمة وفنون القتال المختلطة، حيث كان له دوراً أساسياً في العمل على تلك الاستقطابات من خلال عقد العديد من الشراكات والاتفاقيات التي بموجبها تم استقطاب العديد من نجوم النخبة في تلك المجالات. للتفاصيل..This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)كما أسهم المستشار في دعم القطاع من خلال نشر العديد من الإعلانات الإبداعية التي حققت مشاهدات مليونية على مستوى العالم، ما أعاد تعريف الرياضة في أوساط المهتمين بها حول العالم.إلى جانب استقطاب فئات جديدة من الجماهير، ودعم استخدام أحدث التقنيات الإنتاجية في المجال، بالإضافة إلى نقل تلك البطولات عالمياً عبر العديد من الشراكات مع أكبر القنوات التلفزيونية المختصة، وعرضها في أكثر من 100 دولة حول العالم.