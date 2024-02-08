"أمانة القصيم" تطرح فرصة استثمارية للقطاع الخاص لإنشاء وتشغيل وصيانة مستشفى ببريدة

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محمد بن مسعود - الدمام - طرحت أمانة منطقة القصيم -ممثلة في الإدارة العامة للاستثمارات- فرصة استثمارية أمام القطاع الخاص، في مجال الأنشطة الصحية، التي تتعلق بإنشاء وتشغيل وصيانة مستشفى بمدينة بريدة لمدة 25 سنة.

وتقع الفرصة الاستثمارية المطروحة على مساحة 22.681م2، ومن المقرر أن يكون آخر موعد لشراء الكراسة وتاريخ فتح المظاريف يوم 23 أبريل 2024م.

ويأتي ذلك ضمن برامج أمانة منطقة القصيم الاستثمارية لتحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة، والتي تتيح من خلاله العديد من الفرص الاستثمارية، يمكن الاطلاع عليها عبر تطبيق فرص القصيم: http://furas.momra.gov.sa/ar/opportunities/01-24-008001-3001.

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