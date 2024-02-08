المملكة تنظم مؤتمرًا عالميًا لبحث تحديات الحطام الفضائي 11 فبراير

يستضيف #مؤتمر_الحطام_الفضائي أكثر من ٢٠٠ خبيرًا وقائدًا في مجال الفضاء بالمملكة العربية السعودية، لمناقشة الحلول والتحديات.

لمعرفة المزيد عن المؤتمر:https://t.co/NezuGJMj75

#نحو_فضاء_مستدام pic.twitter.com/ZmTDS05mIS