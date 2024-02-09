شكرا لقرائتكم خبر عن طائرات درون ومصائد ذكية لمكافحة نواقل الأمراض بمكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مدير عام فرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها ”وقاء“ بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور غالب الصاعدي، حرص المركز على تكثيف عمليات رصد ومكافحة بؤر توالد نواقل الأمراض باستخدام أحدث الوسائل والتقنيات كالمصائد الذكية وطائرات الدرون، وذلك في إطار سعيه للمحافظة على الصحة الحيوانية والصحة العامة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

طائرات الاستكشاف والمكافحة جاء ذلك خلال زيارة صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، لركن فرع مركز وقاء المشارك بمعرض ملتقى زيارة التقييم النهائي لمدينة جدة الصحية، الذي نظمته مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، حيث أطلع المحافظ على طائرات الاستكشاف والمكافحة ”الدرون“ والنتائج التي حققتها وآلية متابعة المصائد الذكية ودورها في التقصي الحشري، وذلك بحضور مديري الجهات الحكومية المشاركة. عمليات مسح مكثفة من جهته، أوضح مدير إدارة الصحة الحيوانية بفرع مركز وقاء بمنطقة مكة المكرمة، فؤاد الحمراني، أن فرق مكافحة نواقل الأمراض تقوم بعمليات المسح الميداني والاستقصاء الحشري واليرقي للبرك والمستنقعات المائية، لتحديد نوع الناقل ومدى خطورتها والسعي إلى معالجة بؤر التوالد الحشري، وفق التطبيق المناسب لعمليات المعالجة الحيوية والبيئية والكيميائية.

وبين أنه جرى معالجة أكثر من 19 ألف موقع بالمعالجة الكيميائية بمنطقة مكة المكرمة، بينما سحبت الفرق المتخصصة عينات للإستقصاء الحشري بلغت 609 عينة، بالإضافة إلى أعمال الاستكشاف باستخدام المصائد الذكية حيث تم تغطية أكثر من 500 موقع، وذلك حصيلة الأعمال للعام المنصرم 2023م.

وأكد استمرارية الجهود لتحقيق مستهدفات المركز في الوقاية من مخاطر الأمراض الوبائية والمعدية والمشتركة والحد من انتشارها.