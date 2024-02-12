السعودية | “هيئة الطرق”: أكثر من 180 عملية مراجعة واعتماد وجولة تفتيشية خلال يناير الماضي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أجرى مركز أبحاث الطرق التابع للهيئة العامة للطرق، أكثر من 180 عملية مراجعة واعتماد وجولة تفتيشية خلال يناير الماضي، وذلك في إطار جهودها لتغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية حسب تصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق IRA، من خلال التحقق من الامتثال لمواصفات ومعايير الجودة، ورفع مستوى الجودة والسلامة على الطرق، وتعزيز مستوى الرقابة والإشراف عليها.

وأوضحت هيئة الطرق في بيانها، أن الإدارة العامة للجودة والبيئة بالمركز، قامت بأكثر من 180 جولة تفتيشية تضمنت أكثر من 68 مشروعاً لتقييم عناصر الجودة التي تشمل مختبرات المشاريع، وأعمال السلامة، والأعمال المنفذة، ومعدات أساليب التنفيذ، والوحدات الإنتاجية، ومصادر المواد، كما تضمنت 40 مصنعاً، شملت خطط ضبط الجودة والمختبرات ووسائل التخزين ونظام الخلط والمعالجة والكوادر الفنية.

وأضافت الهيئة أن عدد الخلطات التي خضعت للمراجعة والاعتماد بلغ 67 خلطة تنوعت بين الخلطات الإسمنتية والخرسانية وأساس الحصى، بالإضافة إلى مراجعة واعتماد 14 مادة مستخدمة في مشاريع الطرق في مختلف الخليج 365 للتحقق من مطابقتها للمواصفات، وشملت المواد لاصقة وعوامل السلامة، وكذلك مراجعة واعتماد منتجات المصانع التي تشمل المواد البترولية والخرسانية والمنتجات الحديدية ومحسنات البيتومين وعوامل السلامة.

وأكدت هيئة الطرق، أن ذلك يأتي ضمن جهود مركز أبحاث الطرق التابع للهيئة؛ في تعزيز مفهوم الجودة الشاملة، وإعداد وتطوير وتنفيذ خطط ونظم الجودة والمواصفات، وتنفيذ الاختبارات القياسية وتحليل وتقييم النتائج؛ بهدف تحسين أساليب ضبط ومراقبة جودة الطرق والجسور، وتوفير بيئة بحثية مناسبة لتطوير البنية التحتية ومعالجة المشاكل التي تطرأ وإيجاد الحلول المثلى لها.