انت الان تتابع بالفيديو.. الفيضانات تغلق الشوارع وتعرقل المرور في دبي وتحرك عاجل للسلطات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في:

شهدت بعض المناطق في الإمارات الاثنين، فيضانات عارمة بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال الأيام الماضية. وغمرت المياه الشوارع، وأدت إلى تعطيل حركة المرور في دبي.

وحسب موقع "يورو نيوز"، فقد فشلت أنظمة الصرف الصحي في التعامل مع هطول كميات كبيرة من الأمطار؛ مما تسبب في تجمع المياه في الشوارع والأحياء وعرقلة حركة المشاة والسيارات.

وفي تحرك عاجل، حسب صحيفة "البيان" الإماراتية، عملت فِرَق الطوارئ في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، على معالجة تأثير الأمطار، وبذلت كل الجهود لضمان الحركة المرورية السلسة على الطرق. وانتشرت دوريات الشرطة في مختلف الطرقات، لتنظيم حركة السير بسلاسة وانسيابية.

كما أرسلت شرطة دبي تنبيهات السلامة للمواطنين والمقيمين، وحثت الجميع على الابتعاد عن الشواطئ والوديان وتوخي الحذر أثناء القيادة.

وفي سياق ذي صلة، أعلنت شرطة دبي عن توفر خدمة جديدة لأصحاب المركبات المتضررة من الأمطار.

وحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، أعلن مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية بشرطة دبي، العميد منصور القرقاوي، إمكانية منح "شهادة لمن يهمه الأمر" عبر الموقع الرسمي لشرطة دبي، حال تضرر المركبات بسبب المتغيرات المتعلقة بالطبيعة، وفي ظل الظروف التي تشهدها الدولة، نتيجة تقلبات الطقس، وهطول الأمطار بغزارة.