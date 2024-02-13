السعودية | “التجارة” تستدعي 2495 سيارة مازدا لخلل يزيد احتمالية الحوادث

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، عن استدعاء 2495 سيارة مازدا “CX-60 / CX-90” إنتاج 2024، وذلك لوجود خلل في الزنبرك الداخلي لنظام التوجيه بعجلة القيادة.

وحذرت وزارة التجارة عبر حسابها على موقع “إكس” (تويتر سابقًا) من أن الخلل قد يؤدي إلى صعوبة توجيه المركبة، مما يزيد من احتمالية وقوع حادث.

ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال Recalls.sa والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.