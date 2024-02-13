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السعودية | “التجارة” تستدعي 2495 سيارة مازدا لخلل يزيد احتمالية الحوادث

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سارة السيد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، عن استدعاء 2495 سيارة مازدا “CX-60 / CX-90” إنتاج 2024، وذلك لوجود خلل في الزنبرك الداخلي لنظام التوجيه بعجلة القيادة.

 

 

وحذرت وزارة التجارة عبر حسابها على موقع “إكس” (تويتر سابقًا) من أن الخلل قد يؤدي إلى صعوبة توجيه المركبة، مما يزيد من احتمالية وقوع حادث.

 

 

ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال Recalls.sa والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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