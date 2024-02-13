السعودية | محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية تضبطُ 18 مركبة و 56 شخصاً مخالفاً في محمية حرة الحرة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية ،عن ضبط 18 مركبة و 56 شخصاً من مخالفي الأنظمة داخل نطاق محمية حرة الحرة، وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقهم وتطبيق العقوبات النظامية.

وأوضحت أن المخالفات التي تم ضبطها شملت الدخول للأماكن الممنوعة دون الحصول على تصريح, مبينة أن قيمة المخالفات تراوحت ما بين 500 ريال و 2000 ريال.

ويأتي ذلك ضمن إطار جهود الهيئة في حماية الغطاء النباتي والكائنات الفطرية والممتلكات العامة، مما يسهم في تحقيق الاستدامة البيئية في نطاق المحمية، والإسهام في تحقيق أحد أهم مستهدفات رؤية 2030 بتحويل المملكة لوجهة سياحية ذات معايير بيئية عالمية.

ودعت الهيئة الجميع إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات مؤكدة استمرارها بضبط المخالفات وتطبيق العقوبات بحق المخالفين.