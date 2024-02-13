شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ أكثر من 1.4 مليون زيارة بأعمال المكافحة خلال عام 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف تقرير الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة محافظة جدة عن نتائج أعمال الوقاية الصحية خلال العام 2023 التي أسفرت عن تنفيذ ترددات رش بالمبيدات بلغت 304,087 ألف تردد ضمن أعمال مكافحة البعوض خارج المنازل في نطاق 16 بلدية فرعية.

فيما سجلت أعمال المكافحة المنزلية والاستكشاف استجابة أكثر من1.433 مليون وحدة سكنية لأعمال الرش التي كانت من أسباب انخفاض عدد حالات حمى الضنك.



نسبة استجابة عالية تتخطى الـ66%

وأوضح مدير عام صحة البيئة م.علي بن حاسن الصحفي، أن أعمال المكافحة المنزلية خلال العام المنصرم سجلت زيارة 1,433,892 مبنى وتجاوزت نسبة الاستجابة منها الـ66%، في حين رصدت الأمانة 1,292,274 ألف بؤراً إيجابية مكتشفة في الحاويات والخزانات، مشيراً إلى أن ترددات المكافحة خارج المنازل في المواقع المستهدفة شملت رش المباني تحت الإنشاء والحدائق والمشاتل والطفوحات وتجمعات المياه ومجاري السيول، ضافة لمصانع البلك ومحطات المعالجة والمساجد والمباني الإدارية، كما شملت الجهود ردم المستنقعات.



وأضاف الصحفي بأن أعمال مكافحة القوارض ومكافحة الذباب واستهداف بؤر التوالد والتعامل مع كثافة الطيور أبلغت 26,273 زيارة في الأماكن العامة والمجمعات السكنية ورش جميع الحاويات بأجهزة الضغط العالي والرذاذ المحمولة والرشاشات اليدوية وفق برنامج أسبوعي بواقع مرتين لكل حي في نطاق 16 بلدية فرعية.