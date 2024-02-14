شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين أول منصة إلكترونية حاضنة أعمال اللوجستيات والتحول الرقمي بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

أخبار متعلقة نائب وزير البيئة: البن السعودي مصنف من الأعلى جودة عالميًا قبل الشروع في بيعها.. إتلاف 83 طنًا من منتجات التبغ بأحدى المستودعات في جدة

الدمام - شريف احمد - برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، وبحضور رئيس الجامعة الدكتور عدنان الحميدان وبحضور مميز من الباحثين والمهتمين والطلاب والطالبات، أطلقت جامعة جدة المؤتمر الدولي للوجستيات.ودشن الحميدان أول منصة الكترونية علمية تجمع الخبراء ورواد الخدمات في اللوجستيات والتحول الرقمي التي تهدف لتعزيز الريادة في مجال صناعة اللوجستيات وابتكار الحلول للتحديات اللوجستية وتعزيز التحالفات الإستراتيجية لتقديم أفضل الخدمات اللوجستية.وأوضح رئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر، الدكتور مناجي الكناني، بأن المؤتمر بالمشاركة مع الهيئة العامة للنقل وغرفة جدة، ويتميز بتواجد مشاركات أكثر من 14 دولة ومشاركة أكثر من «40» باحث في هذا المجال، لمناقشة محاور المؤتمر الثمانية لوجستيات.. «موسم الحج - البحرية والموانيء - الرعاية الصحية - المرور والمواصلات - الخضراء - نظم المعلومات - سلاسل الإمداد - السياسات اللوجستية».يتضمن المؤتمر جلسات حوارية وحلقات نقاش علمي، بالإضافة إلى معرضين مصاحبة أحدهما رحلة استكشافية للملصقات العلمية الخاصة بأبحاث طلاب الدراسات العليا والآخر معرض الدرونز للوجستيات الذكية.ويعد المؤتمر من أهم مجالات تركيز الجامعة ليتوائم بشكل كامل مع برنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية أحد برامج رؤية المملكة 2030.