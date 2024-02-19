انت الان تتابع حافظوا على الإفطار وتجنَّبوا المنبّهات.. 4 إرشادات للطلاب خلال الاختبارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 19 فبراير 2024, 8:17 صباحاً

نصح تجمُّع القصيم الصحي، الطلاب، بضرورة اتباع عددٍ من الإرشادات خلال فترة الاختبارات. وأوضح التجمُّع، أن شرب كميات كافية من السوائل، والمحافظة على وجبة الإفطار، خطوتان مهمتان للحفاظ على التركيز خلال الاختبارات. وشدّد في إنفوجرافيك توعوي نشره اليوم، على ضرورة التقليل من شرب المنبّهات والحصول على وقتٍ كافٍ من النوم وتجنُّب السهر.

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