السعودية | حكام الشارقة وأم القيوين يهنئون خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بذكرى يوم التأسيس

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعرب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، في برقيات عن تهنئتهما لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

كما هنأ سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولى عهد أم القيوين، في برقيات مماثلة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد – حفظهما الله -.

وهنأ سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، في برقيات مماثلة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد – حفظهما الله – بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.