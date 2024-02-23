شكرا لقرائتكم إطلاق اسم يوم التأسيس على طريق مركزي ببريدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - دشّن الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم، طريق يوم التأسيس، الذي يأتي تزامناً مع ذكرى يوم التأسيس ويمتد من طريق الملك عبدالله شرقاً حتى حي المنتزة غرباً.

طريق يوم التأسيس

وبارك الأمير فيصل بن مشعل التدشين، مبدياً سعادته في هذا اليوم التاريخي العظيم إطلاق مسمى “طريق يوم التأسيس” على إحدى الطرق المركزية في مدينة بريدة لتخليد هذه المناسبة الغالية على الجميع.

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واستمع إلى شرح موجز من أمين المنطقة المهندس محمد المجلي، عن أهمية طريق يوم التأسيس الذي يعد أحد الطرق الرئيسية بمدينة بريدة ويتقاطع مع العديد من الطرق الهامة داخل مدينة بريدة.