شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مئوية.. السودة تسجل أقل درجة حرارة في المملكة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - اليوم الجمعة، بـ6 درجات مئوية.
وبحسب المركز الوطني للأرصاد فقد جاءت القريات وطريف وعرعر في المرتبة الثانية مسجلة 8 درجات مئوية، ثم سكاكا وتبوك بـ10 درجات مئوية.
أمطار رعدية
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم الجمعة، أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء من منطقتي تبوك والجوف.
في حين تكون السماء غائمة جزئيًا على المرتفعات الجنوبية الغربية، قد تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية.
#طقس_السعودية اليوم.. أجواء مستقرة على معظم مناطق #المملكة#حالة_الطقس | #الأرصادhttps://t.co/BUhTPOZkZO— صحيفة اليوم (@alyaum) February 22, 2024
حركة الرياح وحالة البحر
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.