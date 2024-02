شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مئوية.. السودة تسجل أقل درجة حرارة في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

وبحسب المركز الوطني للأرصاد فقد جاءت القريات وطريف وعرعر في المرتبة الثانية مسجلة 8 درجات مئوية، ثم سكاكا وتبوك بـ10 درجات مئوية.

أمطار رعدية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم الجمعة، أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء من منطقتي تبوك والجوف.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا على المرتفعات الجنوبية الغربية، قد تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية.



حركة الرياح وحالة البحر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.