شكرا لقرائتكم خبر عن بخطوات بسيطة.. كيف تستعلم عن نتيجة التقديم في وظائف "جدارات"؟ والان نبدء بالتفاصيل

الاستعلام عن وظائف جدارات

فتح الموقع الإلكتروني لمنصة جدارات من خلال هذا الــــرابــــط.

تسجيل الدخول بالحساب الشخصي.

الضغط على خانة "الاستعلام عن الوظائف التعليمية".

بعدها سيتم الانتقال إلى صفحة أخرى تظهر بها النتيجة.

التقديم على وظائف جدارات

فتح الموقع الإلكتروني للموقع.

تسجيل الدخول بالحساب الشخصي

الدخول إلى "منصة جدارة".

النقر على خانة "أرغب بالتقديم على وظائف جدارة".

ملء إدخال البيانات اللازمة للتقديم.

تحديد الرغبات الخاصة بالمتقدم.

النقر على خانة "إضافة".

إدخال الرغبات في القائمة الخاصة بالمتقدم، ثم الضغط على كلمة "حفظ".

اختيار الوظيفة المناسبة للمتقدم من حيث المؤهل.

إدخال المستندات والأوراق المطلوبة للتسجيل.

الضغط على خانة "تسجيل الطلب".

شروط التقديم على وظائف جدارات

يجب أن يكون المتقدم على الوظيفة سعودي الجنسية.

أن يمتلك المتقدم حساب في النظام

أن يكون الوظيفة متوافقة مع الدرجة الأكاديمية التي يحملها المتقدم.

توافر الأوراق والمستندات اللازمة للتسجيل على أن تكون موثقة.

يجب أن يكون المتقدم لا يعمل في أي وظيفة حكومية.

أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس أو أعلى.

الدمام - شريف احمد - تتيح المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف "جدارات"، إمكانية التقديم على الوظائف التعليمية والإدارية المختلفة إلكترونيًا.ويمكن للمستفيد من المنصة الاستعلام عن نتائج التقديم على الوظائف، وذلك من خلال عدة خطوات، تتمثل في الآتي:للتفاصيل..This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)توفر منصة جدارات إمكانية التقديم على الوظائف التعليمية من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة وهي:للتقديم في وظائف جدارة، هناك مجموعة من الشروط والضوابط وهي كالآتي: