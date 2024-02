شكرا لقرائتكم خبر عن قبل انتهاء المهلة.. أسقط مركبتك عبر "أبشر" دون غرامات والان نبدء بالتفاصيل

🔴 باقي 5 أيام وتنتهي المهلة التصحيحية 🔴



أسقط مركبتك المهملة أو التالفة عبر منصة أبشر (دون غرامات) قبل انتهاء المهلة في 1 مارس 2024

⁦https://t.co/Tv8BOJZKkx⁩



⁧#أبشر_يخلّصها pic.twitter.com/ckEfpRwF0K — أبشر (@Absher) February 25, 2024

خطوات إسقاط المركبة

استعراض المراكز المعتمدة لإسقاط المركبات الموجودة في صفحة الخدمة.

التوجه للمركز المعتمد الذي تم اختياره لإتـمــــام إجــــراءات اســــتـلام المركبة المهملة أو التالفة من قبـل منشآت بيع المركبات الملغى تسجيلها (التشليح) ومكابس الحديد المعتمدة.

إتمام الاتفاق مع منشأة بيع المركبات الملغى تسجيلها (التشليح) ومكابس الحديد على إسقاط المركبة.

إعطاء رمز التحقق المستلم الذي وصل إلى هاتفك والخـــاص بإســقاط المركـبة إلـى منشأة بيع المركبات الملغى تسجيلها (التشليح) ومكابس الحديد.

إسقاط المركبات

الدمام - شريف احمد - دعت منصة أبشر أصحاب المركبات المهملة أو التالفة لإسقطاها عبر المنصة، دون غرامات قبل انتهاء المهلة التصحيحية.وبينت أن المهلة تنتهي في الأول من مارس المقبل. أسقط مركبتك المهملة أو التالفة عبر منصة أبشر (دون غرامات) قبل انتهاء المهلة في 1 مارس 2024⁦This is a Twitter Status⁩⁧This is a Twitter Status This is a Twitter Status— أبشر (@Absher)أوضحت أبشر أنه يمكن إسقاط المركبة عبر اتباع الخطوات التالية:أطلقت منصة أبشر بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور في الأمن العام خدمة إسقاط المركبات والتي تتيح للمـواطنيـن والـمـقـيـمـيـن التعرّف على المراكز المعتمدة لدى منصة أبشر في مختلف مناطق المملكة؛ لإسقـاط جميع أنواع المركبـات المـهـمـلة والتالفة (خصوصي، نقل عام، نقل خاص، حافلة صغيرة عامة، حافلة صغيرة خاصة، أجرة، أشغال عامة، دراجة).