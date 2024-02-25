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شكرا لقرائتكم خبر عن قبل انتهاء المهلة.. أسقط مركبتك عبر "أبشر" دون غرامات والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - دعت منصة أبشر أصحاب المركبات المهملة أو التالفة لإسقطاها عبر المنصة، دون غرامات قبل انتهاء المهلة التصحيحية.
وبينت أن المهلة تنتهي في الأول من مارس المقبل. أسقط مركبتك المهملة أو التالفة عبر منصة أبشر (دون غرامات) قبل انتهاء المهلة في 1 مارس 2024
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وبينت أن المهلة تنتهي في الأول من مارس المقبل. أسقط مركبتك المهملة أو التالفة عبر منصة أبشر (دون غرامات) قبل انتهاء المهلة في 1 مارس 2024
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This is a Twitter Status This is a Twitter Status— أبشر (@Absher)
🔴 باقي 5 أيام وتنتهي المهلة التصحيحية 🔴— أبشر (@Absher) February 25, 2024
أسقط مركبتك المهملة أو التالفة عبر منصة أبشر (دون غرامات) قبل انتهاء المهلة في 1 مارس 2024
https://t.co/Tv8BOJZKkx
#أبشر_يخلّصها pic.twitter.com/ckEfpRwF0K
خطوات إسقاط المركبةأوضحت أبشر أنه يمكن إسقاط المركبة عبر اتباع الخطوات التالية:
- استعراض المراكز المعتمدة لإسقاط المركبات الموجودة في صفحة الخدمة.
- التوجه للمركز المعتمد الذي تم اختياره لإتـمــــام إجــــراءات اســــتـلام المركبة المهملة أو التالفة من قبـل منشآت بيع المركبات الملغى تسجيلها (التشليح) ومكابس الحديد المعتمدة.
- إتمام الاتفاق مع منشأة بيع المركبات الملغى تسجيلها (التشليح) ومكابس الحديد على إسقاط المركبة.
- إعطاء رمز التحقق المستلم الذي وصل إلى هاتفك والخـــاص بإســقاط المركـبة إلـى منشأة بيع المركبات الملغى تسجيلها (التشليح) ومكابس الحديد.