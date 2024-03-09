تراند اليوم : أول تعليق من "السيسي" على تعويم الجنيه: : " أنا مغامرتش بيكوا ..و 2011 ليها تكلفة ما أقدرش أشيلها لواحدي

صحيفة الخليج 365: قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إنه لم يتخذ أي قرار يمكن أن يضيع مصر، مشيرا إلى أنه رفض فكرة تحرير سعر الصرف إلا في ظل وجود احتياطي كبير من الدولار .

ماغامرتش بيكم

وصرح السيسي بأن أحداث 2011 و 2013 لهما ثمن قائلاً: 2011 ليها تكلفة و2013 ليها تكلفة، ما أقدرش أشيلها لواحدي، لازم نعديها كلنا، أنا بقول الكلمة دي عشان تعرفوا إني ماغامرتش بيكم، ده تسجيل لموقف إنسان انتو اختارتوه.

أقوى جيش

‏وتطرق السيسي إلى استخدام الجيش قائلا: في حد قالي مش انتوا عندكم أقوى جيش، طب ما يلا، مش انتو سمعتم الكلام ده، بس كان لازم يبقى فيه استقرار عشان البلد تكمل

احنا مش فسدة

وأضاف الرئيس السيسي خلال الاحتفال بيوم الشهيد: أنا مغامرتش بيكوا ومخدتش قرار أضيع بيه مصر وإحنا مش فسدة وخدنا أموالكم وضيعناها وإن كنا عملنا فكل حاجة اتعملت على أرض مصر والكلام ده تسجيل من إنسان انتوا اخترتوه وقلتوله تعالى تولى المسئولية.

الزهد في الدنيا

وتابع السيسي: الاستقامة والزهد في الدنيا هو طريق الخير الكبير أوي للناس، بقول الكلام ده لنفسي ولكل الموجودين واللي بيسمعوني.

تعليقه على تحرير الدولار

وأردف : أنا قولت هقف قدام التعويم من عشر شهور لأن كان تقديرنا وقتها ميسمحش ودلوقتي معانا 35 مليار دولار من رأس الحكمة 8 مليار دولار من صندوق النقد والاتحاد الأوروبي، يبقى أقدر أعمل سعر مرن يبقى أنا ممكن أنجح لكن غير كده مكنش ينفع.