مصر تُجري اتصالات مع "حماس" وإسرائيل لاستئناف مفاوضات الهدنة

محمد بن مسعود - الدمام - أفاد مصدران أمنيان مصريان بأن مصر تُجري اتصالات مع عدد من كبار الشخصيات في حركة "حماس" وإسرائيل ووسطاء آخرين اليوم الأحد؛ وذلك في محاولة لاستئناف المفاوضات بشأن هدنة في قطاع غزة خلال شهر رمضان.

وأضاف المصدران بأن الاتصالات المصرية مع "حماس" وجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) جرت اليوم بتفويض من الرئاسة المصرية؛ وذلك في محاولة للتقريب بين المواقف المتباينة للجانبين، دون تقديم مزيد من التفاصيل، وفقًا لـ"فرانس برس".

