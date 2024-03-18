السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 750 سلة غذائية في منطقة أولد تافو كوماسي بجمورية غانا

- 1/2
- 2/2
شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 750 سلة غذائية في منطقة أولد تافو كوماسي بجمورية غانا والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 750 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا في منطقة أولد تافو كوماسي بجمهورية غانا، استفاد منها 4.500 فرد، وذلك ضمن مشروع توزيع سلة “إطعام” الرمضاني في جمهورية غانا لعام 1445.
وتأتي هذه المبادرة في إطار منظومة المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لتوفير الأمن الغذائي في العديد من الدول الشقيقة والصديقة حول العالم خلال شهر رمضان المبارك.