السعودية | انعقاد جولة المشاورات السياسية الخامسة بين المملكة وأوزبكستان في الرياض

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

عُقدت اليوم الجولة الخامسة من المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية أوزبكستان، في مقر وزارة الخارجية بالرياض.

ورأس الجانب السعودي في جولة المشاورات معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ومن الجانب الأوزبكي النائب الأول لوزير خارجية جمهورية أوزبكستان السيد بهرامجان أعلايوف.

وتم خلال جولة المشاورات، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف الجوانب، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر جولة المشاورات، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوزبكستان يوسف بن صالح العتيبي.