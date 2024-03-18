السعودية | وزير الخارجية ووزير الثقافة يوقعان مذكرة تفاهم بين وزارتَي الخارجية والثقافة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية، وصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، في مقر وزارة الخارجية بالرياض، اليوم، مذكرة تفاهم بين وزارتَي الخارجية والثقافة؛ للتعاون المشترك في المشاريع الاستراتيجية المرتبطة بالقطاع الثقافي.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون المشترك في القطاع الثقافي، واستمرار رفع مستوى التنسيق القائم بين وزارتَي الخارجية والثقافة في مختلف المجالات، ومنها تعاونهما الوثيق في تفعيل مسار التبادل الثقافي الدولي باعتباره أحد أهداف الاستراتيجية الوطنية للثقافة المنبثقة من رؤية المملكة 2030.

وستسهم مذكرة التفاهم في ترسيخ مكانة الثقافة والتراث الوطني، والمواءمة بين الجهات الحكومية فيما يخص القطاع الثقافي بالمملكة.

حضر توقيع مذكرة التفاهم معالي نائب وزير الثقافة الأستاذ حامد بن محمد فايز، ومعالي مساعد وزير الثقافة الأستاذ راكان بن إبراهيم الطوق، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة المشرف العام على وكالة الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن الرسي، ووكيل وزارة الثقافة للعلاقات الدولية المهندس فهد بن عبدالرحمن الكنعان.