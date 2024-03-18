تروجينا في جبال نيوم: مشروع سياحي فريد يكشف مناظر خلابة وتجربة تزلج استثنائية -صور

نشر حساب مشاريع السعودية صورًا مذهلة تكشف عن كيف ستبدو وجهة مشروع “تروجينا” في جبال نيوم. يتوقع أن يصل ارتفاعها إلى 2400 متر، وتحتوي على منحدرات تزلج رائعة وقاعات رياضية مغلقة خاصة بالتزلج. ستضم هذه الوجهة السياحية الفريدة العديد من الفنادق والمطاعم، وستكون مرتبطة بشبكة تلفريك لتسهيل وصول الزوار إليها.

تم تصميم “تروجينا” بواسطة الشركة المعمارية Aedas، التي يقع مقرها في هونغ كونغ، وتضمنت التصميم مناظر طبيعية خلابة وتجهيزات مبتكرة لتجربة التزلج الاستثنائية. ستكون هذه الوجهة مزيجًا رائعًا من المغامرة والترفيه، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بالتزلج والمناظر الخلابة في آن واحد.

مشروع “تروجينا” في جبال نيوم يعد إضافة مذهلة للمشاريع السياحية الرائدة في المملكة العربية السعودية، ومن المتوقع أن يجتذب الزوار من مختلف أنحاء العالم. وتعكس هذه الخطوة رؤية المملكة الطموحة في تطوير السياحة وتنويع مصادر الدخل، وتعزز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية تتميز بالتنوع والجمال الطبيعي.