انزلاق حافلة يودي بحياة طالبتين في مكة

وفي التفاصيل التي تحصلت عليها "دوت الخليج"، فإن الطالبات يدرسن في جامعة أم القرى بالكلية التطبيقية "فرع ريع ذاخر" وتم نقلهن من مقر إقامتهن، وعند التوجه للجامعة عبر طريق الكعكية ومع هطول الأمطار المتوسطة انحرفت الحافلة عن مسارها ولم يتم السيطرة على المركبة من قبل السائق، الأمر الذي أدى إلى اصطدام الحافلة بعمود الإنارة.
وقد باشرت الجهات المختصة الحادثة، حيث لا تزال التحقيقات جارية.
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