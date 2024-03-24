انت الان تتابع من الإعاقة إلى المشي على قدمَيْه.. شاهد فرحة ذوي يوسف مجرشي بعد علاجه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 24 مارس 2024, 8:30 مساءً

نجحت مدينة الأمير سلطان الطبية في علاج الطفل يوسف مجرشي بعد أن وُلد بقدم ملتوية؛ حرمته المشي كأقرانه. وقد بدأت عملياتها الجراحية في القدم لعلاجه العام الماضي. وكانت أسرة يوسف قد ناشدت عبر "الخليج 365" في رمضان الماضي مدينة الأمير سلطان الطبية، التي بدورها تلقت النداء، وبتوجيه من الأمير فيصل بن سلطان تم استقبال الحالة، وبدأ علاجها حتى أصبح الطفل قادرًا على المشي، فيما ستُستكمل العمليات حتى تتساوى القدمان.

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