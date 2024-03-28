وزير الموارد يتفقد جهود المتطوعين في المسجد الحرام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تفقد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، جهود المتطوعين خلال رمضان في المسجد الحرام، والأعمال التي يؤدونها بالتكامل مع جميع القطاعات الحكومية والخاصة.
وقدم شكره وتقديره للمتطوعين في المسجد الحرام، وما يقدمونه من جهود مخلصة طمعا في الأجر من الله في هذا الشهر الكريم، وخدمة المعتمرين والسهر على راحتهم، وهو ما يجسد قيم وثقافة المجتمع السعودي التي ينظر إليها المعتمرون اليوم من 150 جنسية، مشيرا إلى أن هذه الجهود غير مستغربة من أبناء هذا الوطن الذي يرى الدعم والاهتمام من القيادة لخدمة ضيوف الرحمن.
وأوضح، أننا اليوم نسعد بالوصول إلى 80 ألف متطوع، ونسعى إلى تحقيق مستهدفنا بالوصول إلى مليون متطوع قبل نهاية 2025، داعيا إلى إبراز قصص النجاح التي يسطرها المتطوعون لخدمة المعتمرين والحجاج.
من جانبه، أوضح وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنمية المجتمع أحمد الماجد، أن الجهات المشاركة في الأعمال التطوعية خلال العام الحالي، شملت 25 فرقة تطوعية، و105 جمعيات خيرية، و30 مشرفا لمتابعة العمل.
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