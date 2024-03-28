الارشيف / اخبار السعوديه

«الإعلامي المحترف» يستعرض تجارب مهنية لكوادر وطنية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر «الإعلامي المحترف» يستعرض تجارب مهنية لكوادر وطنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل


- بواسطة أيمن الوشواش - نظمت إدارة تعليم محافظة سراة عبيدة بالتعاون مع نادي أبها الأدبي لقاء بعنوان «الإعلامي المحترف»، بمشاركة المذيعين عبدالله الشهري وعبدالله الغنمي.

واستعرض الشهري سيرته العملية في القنوات السعودية ومواكبته لتطور منظومة الأخبار في التلفزيون ونقلها للأخبار المحلية والدولية عبر البرامج الإخبارية من خلال النشرات الرسمية وأخبار المناطق، إضافة لطريقة تنظيمها وإعدادها للبث عبر فريق تحرير متخصص يعمل على مدار الساعة لعرض أهم الأخبار خلال المواجز أو النشرات.

كانت هذه تفاصيل خبر «الإعلامي المحترف» يستعرض تجارب مهنية لكوادر وطنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا