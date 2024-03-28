«الإعلامي المحترف» يستعرض تجارب مهنية لكوادر وطنية

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- بواسطة أيمن الوشواش - نظمت إدارة تعليم محافظة سراة عبيدة بالتعاون مع نادي أبها الأدبي لقاء بعنوان «الإعلامي المحترف»، بمشاركة المذيعين عبدالله الشهري وعبدالله الغنمي. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت إدارة تعليم محافظة سراة عبيدة بالتعاون مع نادي أبها الأدبي لقاء بعنوان «الإعلامي المحترف»، بمشاركة المذيعين عبدالله الشهري وعبدالله الغنمي. واستعرض الشهري سيرته العملية في القنوات السعودية ومواكبته لتطور منظومة الأخبار في التلفزيون ونقلها للأخبار المحلية والدولية عبر البرامج الإخبارية من خلال النشرات الرسمية وأخبار المناطق، إضافة لطريقة تنظيمها وإعدادها للبث عبر فريق تحرير متخصص يعمل على مدار الساعة لعرض أهم الأخبار خلال المواجز أو النشرات.

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