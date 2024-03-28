رمال يدمة تكتسي بالأبيض

اكتست الرمال شمال محافظة يدمة شرق نجران بالبياض وغطى اللون الأبيض مساحات واسعة نتيجة تساقط الأمطار المصحوبة بزخات غزيرة من البرد الذي غطى مساحات من المحافظات الشرقية وما جاورها، فيما شهدت معظم الأودية والشعاب جريان للسيول خاصة في العلم الجنوبي وشمال سنح شرق يدمة.

نجران الأعلى

من جهته أعلن مركز الأرصاد الوطني أن منطقة نجران حققت أعلى معدل كميات أمطار على مستوى المملكة عبر 4 محطات هي مطار نجران بمعدل 9.0mm ومطار شرورة بمعدل 2.2mm ثم محافظة ثار 1.2mm وبئر عسكر بمعدل 4.8mm وجاءت منطقة عسير ثاني أعلى كمية أمطار عبر ثلاث محطات هي أبها حديقة السودة بمعدل 0.4mm وطريب المضة 4.2mm وظهران الجنوب 0.2mm . وأخيرًا منطقة جازان كثالث أعلى معدل أمطار عبر محطة واحدة هي الطوال بمعدل 0.6mm.

الإمارة تحذر

وجه مركز الأزمات والكوارث بإمارة منطقة ‫نجران‬ بلاغًا عاجلًا يحذر فيه من عبور مواقع جريان المياه والسيول وأهاب بالجميع أخذ الحيطة والحذر نظرًا للتقلبات الجوية والأمطار الغزيرة التي تشهدها معظم المحافظات والقرى والهجر.

وكانت هيئة الأرصاد أعلنت عن استمرار هطول الأمطار على المنطقة وبشكل متواصل حتى يوم الاثنين المقبل، وتشمل يدمة وحبونا وثار وبدر الجنوب كما تشمل معظم مناطق المملكة من متوسطة إلى غزيرة.