رفعت أمانة منطقة الحدود الشمالية، ممثلة في بلدية محافظة رفحاء، خلال شهر أبريل الماضي 29.440 مترا مكعبا من مخلفات الهدم والبناء ضمن جهودها لرصد ومعالجة التشوهات البصرية، وتحسين المشهد الحضاري وجودة الحياة، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة. وأوضحت البلدية أنه جرت خلال الفترة نفسها صيانة 406 من أعمدة الإنارة والفوانيس، ومعالجة وضع 38 حاوية، وإصلاح 567 مترا مربعا من الأنترلوك، و371 مترا طوليا من بردورات الأرصفة، و197 مترا مربعا من الكتابات المشوهة للجدران، ومعالجة 800 متر مربع من حفر الشوارع، وإغلاق 24 بلاغ نظافة. كما أنهت سفلتة جزء من طريق الشمال الدولي داخل نطاق المحافظة بمساحة 12.600 متر مربع، وكشط جزء من طريق الملك سعود بمساحة 12.700 متر مربع. وأكدت البلدية أهمية التعاون المجتمعي من خلال رصد الملاحظات، والرفع بها عبر التطبيق، لسرعة مباشرتها ومعالجتها من الأقسام المختصة.



كانت هذه تفاصيل خبر 29 ألف م3 مخلفات بناء برفحاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.