مواقف لحجز السيارات على مداخل مكة

صالات انتظار
أوضحت الأمانة أنها تولي عناية كبرى بهذه المواقف؛ نظرًا لأهميتها خلال المواسم، حيث جرى تشكيل عدد من الفرق الفنية لتفقد وتهيئة تلك المواقف، وتوفير أفضل الخدمات لزوار بيت الله الحرام وتمكينهم من أداء مناسكهم في أمن واطمئنان. مبينة أنها قد جهزت جميع مرافق تلك المواقف، المشتملة على صالات انتظار، ودورات مياه عامة للرجال وأخرى للنساء وملاحق واستراحات مظللة للزوار، وعدد من مجمعات الدوائر الحكومية، في حين يوجد في تلك المواقف عدد من مضخات المياه ووحدات التكييف المركزية، والمولدات الأساسية والاحتياطية، كما جرى تجهيز جميع هذه المرافق وتنفيذ أعمال السفلتة والترصيف والتخطيط والترقيم والإنارة والتشجير، وتوزيع عدد من الصواري الكبيرة، فيما تبلغ الطاقة الاستيعابية لمواقف السيارات المنتشرة على مداخل أم القرى تبلغ أكثر من 50 ألف مركبة.
لجنة إشرافية
أشارت الأمانة؛ إلى أنها تشارك في اللجنة الإشرافية التي تضم عددًا من الجهات الحكومية مثل إدارة المرور، ووزارة النقل، وذلك لمتابعة تشغيل هذه المواقف خلال الموسم بكفاءة عالية، بالإضافة إلى مواقف النقل العام الموجودة داخل مكة المكرمة وحول المسجد الحرام، مثل موقف الرصيفة والشهداء، والقشلة، والعزيزية، وموقف كدي.
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