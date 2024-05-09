مسؤول إسرائيلي: هذه الجولة من محادثات القاهرة بشأن هدنة غزة وإطلاق سراح الاسرى انتهت

اعلن مسؤول إسرائيلي كبير اليوم إن إسرائيل قدمت للوسطاء في محادثات الهدنة في غزة تحفظاتها على مقترح حماس لاتفاق إطلاق سراح الاسرى، وإنها تعد هذه الجولة من المفاوضات في القاهرة قد انتهت.

وأوضح المسؤول أن الوفد الإسرائيلي سيغادر القاهرة وأن إسرائيل ستمضي قدما في عمليتها في رفح وأجزاء أخرى من قطاع غزة وفق المخطط.

وفي وقت سابق، ذكر مصدران أمنيان مصريان إن الوفد الإسرائيلي ومدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية "سي.آي.إيه" وليام بيرنز غادرا القاهرة، بعد أحدث جولة من المحادثات التي تهدف للتوصل إلى هدنة في غزة وإطلاق سراح الاسرى.

في حين اكد المتحدث باسم البيت الأبيض للأمن القومي جون كيربي إن قيام إسرائيل بعملية كبرى في رفح لن يحقق هدف واشنطن وتل أبيب إلحاق الهزيمة بحركة حماس الفلسطينية في غزة.