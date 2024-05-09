قوى الأمن عممت صورة مفقودة غادرت منزل شقيقها الكائن في بلدة جورة البلّوط ولم تَعُد

عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختصّ صورة المفقودة: انوار رشدي الافندي (مواليد عام 1995، لبنانيّة) التي غادرت حوالي الساعة 18،00 من تاريخ 08/05/2024 منزل شقيقها الكائن في بلدة جورة البلّوط- حيّ الكاثوليك، 2024 إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.
وطلبت المديرية، من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة برمّانا في وحدة الدّرك الإقليمي على أحد الرقمين:860226/24 أو 860227/24، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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