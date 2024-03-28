تراند اليوم : " اليوم التركيبة اختلفت " شاهد.. أول تعليق من الأمير "فهد بن خالد "بشأن موقفه من العودة لرئاسة الأهلي

صحيفة الخليج 365: كشف الأمير فهد بن خالد عن رأيه بشأن عودته لرئاسة النادي الأهلي.

وقال خلال لقاء له مع برنامج "مخيال": "ما أتوقع لعدة أسباب، منها أن الآلية اختلفت وصندوق الاستثمارات أزال فكرة فلان يصير رئيس النادي أو فلان داعم، وآلية العمل اختلفت، ومهام رئيس النادي اليوم تختلف عن مهام رئيس النادي قبل سنة".

وتابع: " مثلا رئيس النادي الأهلي الحالي اليوم نجد ناس تلومه ويقولون سويت كذا أو ما سويت كذا، والسؤال الأهم هل القرار قرار خالد العيسى أنه فعل كذا أو لم يفعل، فاليوم التركيبة اختلفت فعندما كنت رئيس نادي أريد التعاقد أبلغ مجلس الإدارة وأخذ الموافقة وينتهي الأمر ، وعادة مجلس الإدارة يكون من اختيار رئيس النادي فلا يكون هناك معارضين له".

وأردف: "ولكن اليوم توجد مؤسسة ربحية وشركة ربحية وشركة غير ربحية، والشركة غير الربحية هي التي يمثلها أعضاء الجمعية العمومية وهم رئيس النادي والأعضاء المنتخبين والشركة الربحية هي ممثلي الصندوق ورئيس النادي وعضو".

وأضاف: " القرار ليس قرار الرئيس وإنما القرار يكون تشاركي، وممكن تكون اقتصادي ناجح ولكن مو شرط تكون اقتصادي ناجح ، المسؤولية ليست مسؤولية رئيس النادي اليوم والملامة فقط عليه، ورئيس النادي اليوم يحاسب بجريرة غيره".

واختتم قائلا: " التجربة في أول سنة شيء طبيعي يكون فيها غلطات، لكن متأكد الموسم القادم سيكون هناك نقلة كبيرة في الأندية وفي آلية اتخاذ القرار".