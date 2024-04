شكرا لقرائتكم خبر عن شارك.. رابط التصويت لـ"تعليم الحج والعمرة الافتراضي" للفوز بجائزة عالمية والان نبدء بالتفاصيل

دبلجة مشروع "قاصد" لتعليم ضيوف الرحمن مناسك الحج والعمرة إلى 4 لغات عالمية #اليوم

للتفاصيل..https://t.co/6m9cHsK1Vs pic.twitter.com/mHJ0YrT2EY — صحيفة اليوم (@alyaum) March 22, 2024

تعليم الحج والعمرة الافتراضي

الدمام - شريف احمد - بدأ العد التنازلي للتصويت لمشروع تقدمت به المملكة ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، للمنافسة بالفوز بجائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2024، عبر برنامج "التعليم الافتراضي ثلاثي الأبعاد متعدد اللغات والبيئات للحج والعمرة"، والذي يختتم التصويت بنهاية يوم 31 مارس الحالي، حيث يمكن التصويت من هنا.ودعت الوزارة عبر منصاتها الإلكترونية المختلفة إلى المشاركة بالتصويت للمشروع الذي يمثل المملكة، ويعنى بنشر وتعليم شعائر الله "الحج والعمرة" باستخدام تقنية ثلاثية الأبعاد. للتفاصيل..ويعد المشروع من المشاريع التقنية التي تسهم في تحقيق رسالة الوزارة وأهدافها العامة التي تعنى بجانب التوعية والإرشاد وتبصير الحجاج والمعتمرين بأحكام المناسك وبلغات عالمية.كانت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد حصدت بذات المشروع جائزة الشرق الأوسط 27 لتميز الحكومة والمدن الذكية في فئة تميز المحتوى الإلكتروني الذكي.