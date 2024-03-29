تراند اليوم : بالفيديو: رئيس جمعية خيرية يروي قصة شاب عمره 30 عاماً يعاني من صدمة بعد إجباره ترك الأسرة التي احتضنته

صحيفة الخليج 365 : روى رئيس مجلس إدارة جمعية الوداد الخيرية حسين بحري، قصة شاب عمره 30 عاماً، يعاني من الصدمة بعد إجباره على ترك الأسرة التي احتضنته.

وقال بحري خلال برنامج الليوان مع الإعلامي عبدالله المديفر:" عند تأسيس جمعية الوداد، اكتشفنا أنه كان هناك تسرع في تسليم حالات الاحتضان، فكان يتم تسليم الأطفال لأسر درجة كفاءتهم ليست عالية".

وأضاف:" كان ذلك طبيعياً مسبقاً، نتيجة لأن ثقافة الاحتضان كانت ضعيفة، وثاني مشكلة في مشروع الاحتضان، هو عندما يصل الطفل مرحلة البلوغ بيتم عزله عن الأسرة، تخيل أن يظل طفل بين أسرة 14 سنة ثم نقول له اجلس في الملحق، أو اذهب إلى الوزارة".

وتابع:" عندي أحد الأبناء عمره 30 سنة، وحتى اليوم يعاني من هذه المشكلة، احتضنته أسرة في تبوك وبعد 14 سنة قالوا له مع السلامة"ز

واختتم:" الشاب هذا صارت عنده صدمة كبيرة، وحتى اليوم يعاني من هذه الصدمة في حياته".