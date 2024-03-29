تراند اليوم : الأمير "خالد بن فهد" يوجه رسالة لجمهور النصر ويكشف سبب قرار ابتعاده عن النادي نهائيا

صحيفة الخليج 365: نقل لاعب المنتخب السعودي ونادي النصر سابقاً ماجد عبد الله، رسالة من الأمير خالد بن فهد، يوضح خلالها سبب ابتعاده عن نادي النصر.

ونشر ماجد عبدالله رسالة عبر حسابه في موقع إكس، جاء فيها:"يسلّم عليكم الأمير ويشكر لكم جهودكم طوال الفترة الماضية وبيض الله وجيهكم، ابتعادي كان لعدم حاجة النادي لي في الوقت الراهن وكذلك الظروف التي يمر بها النادي لا ترضيني ولا تحقق النتيجة الإيجابية المرجوة، لذلك فضلت الابتعاد مع تمنياتي لكم بالتوفيق وحبيت أودعكم."

وأضاف عبدالله:"بابتعاد الأمير خالد يفتقد النادي لشخصية كبيرة وداعم كبير على مدى أعوام، فشكرًا سمو الأمير على ما قدمت للعالمي ولن ننسى وقفاتك، وكل التوفيق للعالمي."