التحقق من الصفة يحمي المستأجرين من الاحتيال

نبه المحامي عبدالرحمن عسري إلى ضرورة تحقق الراغبين في إيجار العقارات من صفة المؤجر بأن يكون مالكاً للعين المؤجرة أو منتفعاً بها، لضمان الحقوق ولعدم الوقوع في مغبة الاحتيال والنصب التي قد يتعرض لها مستأجري العقارات.

يأتي ذلك في أعقاب عملية احتيال، تعرض لها أحد المواطنين في مدينة جدة، بعد قيامه باستئجار شقة سكنية ودفع رسوم العقد، ليفاجأ بعد ذلك بأن المؤجر لا يمتلك أي صفة في عملية التأجير، وهي الواقعة التي شهدت تداعياتها المحكمة العامة بجدة.

استئجار العين

حيثيات الواقعة والتي اطلعت «دوت الخليج» على وقائعها بدأت حينما شاهد أحد المواطنين إعلاناً من خلال إحدى المواقع الإلكترونية لشقة معروضة للإيجار، وعقب وقوف المستأجر على العقار أبدى رغبته في استئجار العين، فيما أرسل الطرف الثاني «المفترض» عقداً إلكترونيا له وتم إنهاء إجراءات الموافقة على العقد من بين الطرفين، وبناء على نص الاتفاق تم إيداع قيمة الدفعة الأولى من الإيجار، ليفاجأ المستأجر عند وصوله إلى موقع العقار لاستلامه بأن المشرف على المجمع السكني يبلغه بأن الشقة المشار إليها في العقد مؤجرة، وأن المؤجر لا صفة له في العقد وليس معروفا للمجمع.

الإقرار حجة

تقدم وكيل المدعي بدعوى لدى المحكمة العامة يطلب فيها إلزام المدعى عليه بدفع ما استلمه من قيمة الإيجار، فيما دفع المدعى عليه الدعوى بأن حسابه قد تعرض لـ «التهكير» وأن الحساب البنكي الذي وردت إليه الحوالة المالية تم فتحه دون عمله أو موافقته، وهو الدفع الذي لم ترى فيه الدائرة حجة قوية تدفع ما يدعي به المدعي، لكون المدعي أقر ضمنا بأن الحساب المحول إليه باسمه، فضلا عن كشف الحساب المقدم من قبل المدعي المتضمن صحة ما ادعاه من دخول المبلغ إلى الحساب المنسوب للمدعى عليه، ولأن الإقرار حجة على صاحبه وفق ما قرره الفقهاء، فقد انتهت الدائرة في حكمها إلى إلزام المؤجر بدفع مبلغ الإيجار للمستأجر، وللمؤجر حق الرجوع على من غره حال صحة ما يدفع به.

وسيط عقاري

يذكر أن الهيئة العامة للعقار «إيجار» أكدت في 18 يونيو 2023 على أهمية التأكد من إكمال عملية توثيق العقد الإلكتروني في المنصة قبل إجراء أي عملية دفع للمستحقات الإيجارية، واستخدام قنوات الدفع الإلكترونية في إيجار، وعدم تحويل المبالغ المالية لحسابات بنكية للأفراد، وذلك لتفادي عمليات النصب والاحتيال المحتملة، في حين يكون التعامل في التعاملات الإيجارية يكون من خلال وسيط عقاري مرخّص من «الهيئة»، مع أهمية معاينة العقار والاطلاع على رخصة الإعلان العقاري، والتأكد من وجود مالك العقار، أو الوسيط العقاري المرخّص.

خطورة العقود الإيجارية الإلكترونية

ـ باتت سندات تنفيذية.

ـ يلزم المنفذ ضده بتنفيذ ما جاء في السند متى خلا من العيوب والعوارض.

إجراءات يجب التحقق منها عند إبرام العقود

ـ صفة المؤجر، مالك، يمتلك منفعة العقار، وسيط عقاري.

- مطابقة اسم المؤجر باسم المالك الوارد في الصك.

إجراءات إكمال توثيق العقد الإلكتروني

- استخدام قنوات الدفع الإلكترونية في إيجار

- عدم تحويل المبالغ المالية لحسابات بنكية للأفراد

- تفادي عمليات النصب والاحتيال المحتملة

- التعامل من خلال وسيط عقاري مرخّص

- معاينة العقار والاطلاع على رخصة الإعلان العقاري

- التأكد من وجود مالك العقار، أو الوسيط العقاري المرخّص