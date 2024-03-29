كشفت جريدة “أم القرى” الرسمية في عددها الصادر اليوم الجمعة عن منح الجنسية السعودية لثمانية أشخاص من مختلف أنحاء المملكة. قائمة المستفيدين: ياسمين ياسر عبدالرحمن التركاوي من الرياض.

من الرياض. عبدالإله جلال عبدالكريم فرح وزوجته وشاء معروف حسن شمت وأولادهما صهيب، محمد، وعد، عائشة، وجن من الرياض.

كانت هذه تفاصيل خبر منح الجنسية السعودية لـ 8 أشخاص في الرياض والكشف عن أسمائهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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