تراند اليوم : بالفيديو.. أستاذ "تاريخ" يكشف قصة استخدام قائد عسكري أمريكي خطة خالد بن الوليد في معركة "مؤتة"

صحيفة الخليج 365: قال أستاذ التاريخ والسياسة الدكتور روي كاساغراندا، أن خطة خالد بن الوليد في معركة "مؤتة" استخدمها قائد عسكري أمريكي عام 1862م.

معركة في الولايات المتحدة وأوضح خلال لقاء له مع برنامج الليوان المذاع على قناة روتانا خليجية: "ربما تكون هذه الخدعة أثرت فعليا على معركة حدثت عام 1862 في الولايات المتحدة"، وتابع:"كان هناك قائد اسمه جيب ستيوارت يحارب مع الولايات الكونفدرالية في الحرب الأهلية الأمريكية وقرر أن يطوق جيش الولايات المتحدة ويدور حولهم مرة واحدة.

خدعة الرايات وأردف:" من المفارقات أن حميه" والد زوجته" كان قائد فرسان في جيش الولايات المتحدة الذي كان من المفترض أن يطارده ويلقي القبض عليه، فكان صراع الصهر ضد الحمو".

وأضاف:"في إحدى اللحظات كان الحمو قد اقترب من موقعه، فكرر الصهر خدعة الرايات، وأرسل رجاله صعودا على التلة ليقنع الحمو بأن لديه جنودا أكثر مما كان لديه بالفعل، فتردد الحمو وقام بإعادة ترتيب رجاله في لحظة التردد تلك".

واختتم قائلا:" لذا لا يسعني إلا أن أتساءل عما إذا كان جيب ستيوارت قد قرأ عن هذه الخدعة من قبل وكررها ".