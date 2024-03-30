تراند اليوم : بالفيديو.. أستاذ تاريخ يروي قصة خدعة قائد الفرس "هرمز" ومحاولته استدراج خالد بن الوليد للمبارزة من أجل القضاء عليه

صحيفة الخليج 365: روى الدكتور روي كاساغراندا أستاذ التاريخ والسياسة ، قصة خدعة قائد الفرس "هرمز" محاولاً استدراج خالد بن الوليد لمبارزة غير متكافئة من أجل القضاء عليه.

وقال كاساغراندا خلال لقاء مع برنامج " الليوان" : كان تحدى "هرمز" خالد للمبارزة حيث كان شائعا أن يتبارز أبطال الجيشين قبل المعركة ، وكان العرب يهتفون بالشعر للجانب الآخر قبل بدء القتال.

وتابع: فلما هتف متطوع بالشعر ، لم يبال الفرس قائلين " لنبدأ" ، وتحدى هرمز ، خالد بن الوليد وخرجا إلى وسط الميدان لينتبارزا ، ولكن هرمز كان قد حرك بعض رجاله الأقوياء قليلا حتى إذا قٌتل سيندفعون ويقتلون خالد .

وواصل: فقتل خالد " هرمز " واندفع ما بين 6 إلى 12 جنديا فارسيا لقتل خالد ، وبينما كانوا يركضون نحوه ، صاح " القعقاع بن عمرو" أحد قادة خالد ، قائلا " هذا ليس عدلا " وهرع إلى الميدان ، وهزم هو وخالد جنود الفرس الذين هجموا عليهما ، ثم بدأت المعركة .

واستكمل: وعدم تدخل الجيش العربي في هذه المبارزة الغير عادلة ، يجعلك تدرك مدى ثقتهم في هذين الرجلين في تلك اللحظة .