شكرا لقرائتكم خبر استشارات تطبيق «قريبون» تعزز الصحة النفسية والعقلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سعيا لتعزيز الصحة النفسية ورفع الثقافة المجتمعية، وتسهيل الوصول للخدمات المتخصصة، والحصول على استشارات يشرف عليها كادر عمل متخصص، يتيح تطبيق «قريبون» خدمات استشارية نفسية وعقلية.

ويهدف «قريبون» الذي أطلقه المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية في عام 2013 إلى التثقيف والتوعية حول المشكلات النفسية، وكيفية التعامل معها، كما يقدم معلومات عن الصحة النفسية من خلال خدمات المكتبة الرقمية المتكاملة التي تحتوي على أحدث الوسائل والطرق الحديثة، كالمواد النصية، والإنفوجرافيك، والمحتوى المرئي (الفيديو) التثقيفي والتوعوي للفئات العمرية كافة من الرجال والنساء والأطفال، إضافة إلى المقالات، والإصدارات العلمية في هذا الشأن، وأيقونة للبحث عن خدمات الصحة النفسية من مستشفيات ومراكز موثوقة في المملكة.

ويعد التطبيق بواجهته وصفحاته، مرجعا علميا للمختصين والطلاب والأفراد، حيث يوفر كما علميا كبيرا باللغة العربية، يمكن الباحثين في مجال الصحة النفسية على مدار الساعة من الاستفادة منه.

ماذا يقدم التطبيق؟