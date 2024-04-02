استشارات تطبيق «قريبون» تعزز الصحة النفسية والعقلية

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ويهدف «قريبون» الذي أطلقه المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية في عام 2013 إلى التثقيف والتوعية حول المشكلات النفسية، وكيفية التعامل معها، كما يقدم معلومات عن الصحة النفسية من خلال خدمات المكتبة الرقمية المتكاملة التي تحتوي على أحدث الوسائل والطرق الحديثة، كالمواد النصية، والإنفوجرافيك، والمحتوى المرئي (الفيديو) التثقيفي والتوعوي للفئات العمرية كافة من الرجال والنساء والأطفال، إضافة إلى المقالات، والإصدارات العلمية في هذا الشأن، وأيقونة للبحث عن خدمات الصحة النفسية من مستشفيات ومراكز موثوقة في المملكة.
ويعد التطبيق بواجهته وصفحاته، مرجعا علميا للمختصين والطلاب والأفراد، حيث يوفر كما علميا كبيرا باللغة العربية، يمكن الباحثين في مجال الصحة النفسية على مدار الساعة من الاستفادة منه.
ماذا يقدم التطبيق؟
- ملفا خاصا عند التسجيل.
- يحتوي على أيقونة طلب استشارة نفسية مباشرة.
- خدمة تمتاز بنظام سري عالي الجودة.
- أعلى تقنيات حماية للمعلومات.
- يتيح للمستخدم توثيق استشارته النفسية.
- الرد خلال فترة وجيزة من الفريق المختص.
- الاستشارات المفتوحة على واجهة التطبيق طوال أيام الأسبوع.
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