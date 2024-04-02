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الأماكن والمواعيد.. أمطار متباينة الشدة على مكة المكرمة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار متنوعة الشدة على منطقة مكة المكرمة اليوم الثلاثاء، تبدأ الساعة 12 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 11 مساء.
وتوقع أن تشهد خليص أمطارًا خفيفة، يصاحبها رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

أمطار متوسطة

وتشهد العرضيات والشعيبة وبحرة أمطارًا متوسطة، مع رياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)


أمطار غزيرة

ونبه المركز من أمطار غزيرة على الخرمة والموية وتربة ورنية والجموم والعاصمة المقدسة والكامل وأضم وميسان والطائف.
وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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