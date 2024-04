شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. أمطار متباينة الشدة على مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار متنوعة الشدة على منطقة مكة المكرمة اليوم الثلاثاء، تبدأ الساعة 12 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 11 مساء.وتوقع أن تشهد خليص أمطارًا خفيفة، يصاحبها رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.وتشهد العرضيات والشعيبة وبحرة أمطارًا متوسطة، مع رياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)ونبه المركز من أمطار غزيرة على الخرمة والموية وتربة ورنية والجموم والعاصمة المقدسة والكامل وأضم وميسان والطائف.وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.