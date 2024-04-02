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ليلة 23 رمضان.. انسيابية كبيرة للمصلين والمعتمرين بالمسجد الحرام

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واس - مكة المكرمة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - شهدت أروقة وأدوار وأسطح المسجد الحرام انسيابية كبيرة للمصلين والمعتمرين، في ليلة 23 من شهر رمضان المبارك.
جاء ذلك من خلال منظومة متكاملة من الخدمات والجهود المبذولة في إدارة الحشود. This is a Twitter Status | لقطات من This is a Twitter Status في ليلة الـ 23 من شهر This is a Twitter Status المبارك.This is a Twitter Status This is a Twitter Status— واس العام (@SPAregions)
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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