شكرا لقرائتكم خبر عن ليلة 23 رمضان.. انسيابية كبيرة للمصلين والمعتمرين بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت أروقة وأدوار وأسطح المسجد الحرام انسيابية كبيرة للمصلين والمعتمرين، في ليلة 23 من شهر رمضان المبارك.جاء ذلك من خلال منظومة متكاملة من الخدمات والجهود المبذولة في إدارة الحشود. This is a Twitter Status | لقطات من This is a Twitter Status في ليلة الـ 23 من شهر This is a Twitter Status المبارك.This is a Twitter Status This is a Twitter Status— واس العام (@SPAregions)