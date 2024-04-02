شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: أمطار متفاوتة على 9 مناطق والرياض تتصدر بتسجيل 67 ملم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجّلت منطقة الرياض أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار بـ 67.0 ملم في حوطة بني تميم، وذلك ضمن 9 مناطق شهدت هطول كميات متفرقة من الأمطار حتى صباح الثلاثاء 02 أبريل 2024م.

ووفقًا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة الذي يرصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، رصدت 58 محطة رصد هيدرولوجي ومناخي من الساعة التاسعة صباحًا يوم الاثنين 01 أبريل حتى الساعة التاسعة صباحًا يوم الثلاثاء 02 أبريل 2024، هطول أمطار في مناطق: "الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الشرقية، عسير، تبوك، جازان، نجران، الباحة".





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وأوضح التقرير أن منطقة الرياض سجّلت في الحريق 43.0 ملم، وفي الخروعية - القويعية سجلت 29.9 ملم، فيما سجّلت منطقة مكة المكرمة 31.2 ملم في البجيدي، و12.1 ملم في الشرائع، وفي منطقة المدينة المنورة سجلت وادي الفرع 10.2 ملم، وفي الحمنة 10.2 ملم.

وبيّن التقرير تسجيل المنطقة الشرقية 11.3 ملم في يبرين - الأحساء، بينما سجلت منطقة عسير 13.4 ملم في النقيع - بيشة، و3.9 ملم في تثليث، فيما سجلت منطقة تبوك 0.8 ملم في رحيب، وفي منطقة جازان سجلت الحكامية – أحد المسارحة 0.8 ملم، وفي منطقة نجران سجلت النمصة – بدر الجنوب 1.0 ملم، وفي منطقة الباحة سجلت العقيق 17.0 ملم، ومطار الملك سعود 11.9 ملم.

